Musica Trap e reggaeton protagonisti al Jolly Disco Novafeltria sabato 6 aprile

Eventi

Novafeltria

| 12:20 - 04 Aprile 2019

Ragazzi ballano al Jolly Disco (foto M.Scarpellini).

Cinquant'anni di storia, la forza della tradizione, ma anche la capacità di intercettare le mode musicali e non solo. Sabato 6 aprile al Jolly Disco Novafeltria arriva una nuova serata, "Bubble Butt", dove saranno protagoniste la musica trap, hip-hop e reggaeton, per scatenare le danze e sfide a colpi di twerk. "Bubble Butt", che è anche il titolo di un brano del noto producer Major Lazer, è uno slang che si traduce come "sedere a bolla". Una piccola provocazione per un party che, spiegano dalla direzione del Jolly, "vuole trasmettere un messaggio di riscatto da parte dei giovani nei confronti di una società spesso ancorata a una mentalità troppo borghesotta e conformista". Si balla dunque dalle 23 del 6 aprile sulle due piste del Jolly. Prossimo appuntamento domenica 21 aprile per la grande festa di Pasqua.