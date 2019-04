Minaccia di divulgare foto hard della ex, a processo cuoco riminese

Attualità

Rimini

| 08:11 - 04 Aprile 2019

Avrebbe minacciato la ex di divulgare foto osé se non fosse ritornata con lui. Un cuoco riminese è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti, cessione di cocaina e violenza privata. La relazione, come riporta la stampa locale, tra i due da tempo era diventata insostenibile per la donna costretta, secondo quanto ha raccontato, a subire pressioni e maltrattamenti. L'uomo avrebbe avuto violente reazioni legate alla gelosia e avrebbe anche cercato di farle assumere cocaina per favorire rapporti intimi. Dopo la fine della relazione sarebbe scattato anche il ricatto relativamente alle foto hard in possesso dello chef. Da qui la denuncia della riminese ai Carabinieri. L'uomo, che ha negato ogni addebito, è stato rinvato a giudizio. Il processo si terrà in autunno.