Giovani calciatori sammarinesi campioni di Fair Play

07:09 - 04 Aprile 2019

Arbitro con cartellino verde.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play desidera complimentarsi con i Giovani Calciatori del Campionato Sammarinese Under 12 (anno 2007) che si sono distinti durante le fasi di gioco per la corretta interpretazione dei regolamenti nel gioco corretto e leale ispirati ai sani principi e valori del Fair Play con esempi virtuosi ed esemplari. Ecco i protagonisti che si sono visti assegnare dal Direttore di Gara i Cartellini Verdi:



- El Attar Karim Tre Fiori Fiorentino 2 per aver riferito che la palla finita in fallo laterale era stata toccata per ultimo da lui e quindi il fallo laterale era degli avversari e non a proprio favore.



- Riccardo Monteduro Folgore per aver riferito che la palla era stata deviata in angolo da lui e quindi non era rimessa dal fondo come era stata assegnata dall'arbitro.



- Filippo Colonna Juvenes Dogana per aver riferito all'arbitro che non era calcio d'angolo a proprio favore ma rimessa dal fondo per gli avversari.



- Lorenzo Fantini Libertas San Giovanni e Simone Salvi Tre Fiori Fiorentino 2 il Direttore di Gara decide di premiare i due ragazzi, uno per Squadra, perchè dopo aver convalidato il goal realizzato da Simone Salvi (TF2), i due ragazzi protagonisti dell'azione interessata, hanno affermato che la palla era uscita in fallo laterale prima della conclusione in rete. L'Arbitro non essendo intervenuto sul possibile fallo laterale, l'azione di attacco è proseguita e terminata in goal. Dopo la rete convalidata i due ragazzi hanno ammesso che la sfera aveva superato la linea del fallo laterale, per cui l'Arbitro ha deciso di annullare la rete.



Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play conferirà con merito ai premiati il " FAIR PLAY AWARD AL GESTO " in occasione della "Terza edizione della Giornata Mondiale Fair Play" programmata nel prossimo mese di Novembre 2019.