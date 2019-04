Basket giovanile, i Crabs dominano il derby Under 15 contro Cesena

Sport

Rimini

| 00:45 - 04 Aprile 2019

Bella vittoria degli Under 15 nel derby contro Cesena in una gara avvincente ed equilibrata tra due squadre che non hanno mai smesso di darsi battaglia.

I Crabs partono bene (6-2) ma subiscono poi un tremendo parziale di 15-0 che li fa piombare a -11 (6-17). Del Fabbro sblocca i biancorossi, poi è un veemente sprazzo di Kimekwu a rimettere in sesto i Crabs, che alla prima sirena devono comunque recuperare ancora 4 punti.

La gara si mantiene in equilibrio anche nella seconda frazione: Cancellieri firma il sorpasso dei Granchietti (23-22), poi però Firic deve fare i conti con una scavigliata che toglie di scena Frisoni, ma trova un Coccia ispiratissimo che con una serie di percussioni trafigge ripetutamente la difesa ospite. Cesena tuttavia fa valere la sua stazza e va al riposo ancora in vantaggio.

Ripresa ancora all'insegna della squadra ospite (34-40), poi uno scatenato Del Fabbro (20 punti, 6 rimbalzi, 4 recuperi) infila 11 punti consecutivi e firma il primo allungo per i biancorossi (47-43). Cesena reagisce ma i Crabs, ancora con la coppia Del Fabbro-Coccia, riescono a chiudere in vantaggio.

Ad inizio ultimo quarto Coccia, Tomasetig e Kimekwu portano i Crabs al massimo vantaggio (59-47). Cesena prova a rientrare ma Coccia (23 punti, 6 rimbalzi, 4 recuperi) e Kimekwu (17 punti, 9 rimbalzi, 5 recuperi) sono in serata di grazia e trascinano i Granchietti alla vittoria finale (74-60).



CRABS 1947 - CESENA BASKET 2005 74 - 60





Crabs: Del Fabbro 20, Cancellieri 4, Gueli n.e., Iorio 0, Frisoni 2, Tomasetig 5, Coccia 23, Pompili 2, Gazzoni 1, Macrelli 0, Kimekwu 17. All.: Firic, Luongo, Vitali.





PARZIALE: 15 – 19, 34 – 36, 52 – 45

UNDER 15 SILVER – GIRONE F – NONA GIORNATA DI RITORNO

