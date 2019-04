Calcio C, il Fano vince il recupero con la Fermana 2-0 e inguaia il Rimini

Sport

Rimini

| 00:29 - 04 Aprile 2019

Il tecnico del Rimini Mario Petrone dà indicazioni durante un allenamento.

Ora l'ultimo posto è realtà per il Rimini. Il Fano, infatti, nel recupero della 31esima giornata del girone B, ha battuto la Fermana 2-0 portandosi a quota 33 in coabitazione col Rimini, ma avendo gli scontri diretti a favore. Il successo dei granata nel derby è firmato Konate al 31', con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione e grazie all'uscita non perfetta di Marcantognini, e Ferrante dal dischetto al 76' (rigore fischiato per fallo di mano di Sarzi Puttini).

La squadra di Brini non vinceva dal 12 febbraio ed è la prima volta che i granata riescono a segnare due reti nello stesso match.

