Basket C Silver, Angels a segno nel recupero sul parquet del Castenaso: 72-84

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:11 - 04 Aprile 2019

Gli Angels sono al secondo posto della classifica.

Recupero infrasettimanale dell’ottava giornata di ritorno tra Castenaso e Angels finito con una vittoria dal punteggio netto (72-84) ma che ha nascosto qualche insidia per i Santarcangiolesi nelle battute finali. Angels che scendono in campo con Colombo in quintetto per un influenzato Lucchi, Castenaso parte bene sul 6 a 3 poi Zannoni e De Martin si accendono e ribaltano in un amen il risultato. Quando anche Fornaciari s’iscrive alla partita con le conclusioni da fuori il vantaggio diventa importante e il primo quarto termina 27 a 16.

Secondo quarto con Fusco fermo ai box anche lui per un attacco influenzale, si vedono in campo Russu e Raffaelli, ed è proprio Arti con i canestri e i rimbalzi a lanciare i Clementini sul più 20 e a costringere coach Castelli al Time-out. Ballini per i suoi è il migliore e tiene in linea di galleggiamento i suoi, il secondo quarto termina sul 32 a 47. Terzo quarto e gli Angels continuano a segnare con Fornaciari sempre protagonista e Colombo a smazzare assist per De Martin e Zannoni in contropiede, e fine quarto sul 66 a 49 sembra che la partita sia chiusa. Ultimo quarto che vede invece Ballini e Baietti protagonisti in penetrazione e da tre punti mentre i santarcangiolesi smarriscono la via del canestro. Castenaso in un amen rientra persino a -4 sul 71 a 75. Dopo il time out di Evangelisti, prima Zannoni con una rubata e successivo contropiede, poi Russu e Lucchi con due triple chiudono la partita.

Punteggio finale 72 a 84 per gli ospiti che si godono il secondo posto solitario prima dell’incontro casalingo contro Forlimpopoli Sabato al Pala Sgr.

Il tabellino

Castenaso: Masini, Malverdi 2, Ballini 27, Baietti 15, Righi 7, Capobianco 10, Cantore 4, Ballardini 7, Zucchini ne, Quarantotto Ne. All Castelli

Angels: Zannoni 17, Colombo 4, Lucchi 3, Fusco, Russu 18, Raffaelli 2, Fornaciari 22, Massaria, De Martin 18, Adduocchio ne. All. Evangelisti.

Arbitri: Ragone, Forni

Parziali: 16-27 32-47 49-66 72-84