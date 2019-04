FOTO I bambini della scuola Lodi protagonisti al Romeo Neri nell'intervallo di Rimini Fano

Sport

Rimini

| 17:43 - 03 Aprile 2019

Gli alunni della scuola 'Mario Lodi' dei Padulli protagonisti nell'intervallo della partita di calcio tra Rimini-Fano. E' stata una vera e propria festa nella festa: sfilata dei ragazzi a bordo campo, al Romeo Neri, con i disegni e i cartelloni realizzati nell'ambito de "Il calcio e le ore di lezione", progetto promosso dalla Figc, giunto alla sua 4ª edizione e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio provinciale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi legati al valore educativo dello sport, al rispetto e al fair play, alla non violenza e al tifo positivo. Un'iniziativa che per il primo anno ha visto la partecipazione del Rimini Calcio, rappresentato in particolare da Valentina Malucelli, referente del progetto, dallo Slo Marco Girometti, dal tecnico della formazione Under 13 Alessio Serafini, dal preparatore atletico degli Under 15 e 14 Alex Fattori e da Carlo De Masi, collaboratore della società biancorossa e responsabile per l'Italia della Juventus Academy Toronto. Preziosi partner del Rimini F. C. nel progetto la Questura di Rimini e l'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa proseguirà sino alla fine del mese di maggio con nuovi incontri che vedranno protagonisti gli alunni di altri istituti scolastici del territorio provinciale. I migliori progetti verranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolgerà il prossimo anno.