Statale 16 si prepara a diventare più sicura e bella: ecco tutti gli interventi previsti

Attualità

Rimini

| 15:39 - 03 Aprile 2019

Un tratto della Statale 16.

Grazie a un investimento di 30 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al coordinamento della Provincia di Rimini, nel giro di qualche mese partiranno i lavori per migliorare la sicurezza e la fruibilità della Statale 16 che attraversa i Comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico.



Si tratta di un'operazione annosa che si trascina da oltre 10 anni e che voleva risolvere una situazione problematica per la viabilità infracomunale, toccando anche l'autostrada A14. In attesa dell'arrivo del copioso finanziamento ministeriale, sono stati realizzati diversi stralci, che però hanno risolto la situazione a macchine. Superati i tempi tecnici per l'assegnazione dei lavori attraverso il bando di gara europeo, partiranno tutti gli interventi, sei sul territorio di Rimini e quattro su Riccione e Misano.



“È notizia di oggi che il bando per la realizzazione degli interventi sulla Statale 16 è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea", annuncia il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi. "Attendevamo da molto questo aggiornamento, considerata l’importanza strategica di opere che andranno a migliorare sensibilmente il sistema della viabilità del nostro territorio e ad incrementare il suo livello di vivibilità e di competitività, non posso che esprimere una grande soddisfazione per questo ulteriore passaggio che ci avvicina alla meta, soddisfazione che penso sia di tutto il territorio, a cominciare da quella dei Comuni che in questi anni, insieme alla Regione Emilia-Romagna, hanno svolto un enorme lavoro e un pressing costante con i Governi che si sono succeduti".



GLI INTERVENTI

Sei di questi interventi insistono sul territorio di Rimini:

percorso ciclopedonale zona Covignano; attraversamento ciclopedonale SS16-via Covignano; attraversamento ciclopedonale SS16-intersezione via Grottarossa e SS/16; attraversamento ciclopedonale SS16-via Coriano; rotatoria: intersezione SS16-SS72; rotatoria intersezione SS17-SP41 Montescudo/Coriano. Quattro gli interventi previsti nei Comuni di Riccione e Misano Adriatico: viabilità di collegamento via Venezia-via Udine e via Berlinguer-via Tavoleto; percorso ciclopedonale zona Scacciano; completamento di viabilità di servizio dell'autodromo di Misano.