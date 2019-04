La Tartaruga di Verucchio torna a troneggiare su piazza Malatesta

Eventi

Verucchio

| 15:28 - 03 Aprile 2019

La fase conclusiva del restauro della Tartaruga di Verucchio da parte di CiViVo.

Piazza Malatesta a Verucchio riabbraccia la sua tartaruga, uno dei simboli cittadini più amati dai verucchiesi, e non soltanto. Riportata agli antichi splendori dall’instancabile opera di “Ci.Vi.Vo. – Decoro e Manutenzione”, sarà rimessa al suo posto venerdì mattina e inaugurata sabato alle 10 alla presenza dell’amministrazione comunale e dei volontari dell’associazione dopo alcuni mesi di restauro conservativo.



Installata ai piedi del municipio alla fine dagli anni Trenta, la tartaruga ha segnato la tappa per intere generazioni di residenti e per centinaia di ciclisti e podisti che ogni anno scalano il paese malatestiano. Rimossa a fine settembre è stata sostituita da una fontana provvisoria, mentre veniva eseguito il meticoloso restauro conservativo, con tanto di ricostruzione di intere parti (una zampa, tanto per dirne una con impasto di polvere di marmo, cemento bianco, sabbia del Po e fluidificante. Al termine è stata invecchiata con un additivo idrorepellente. Oltre ad avere un nuovo impianto idraulico, ha anche un nuovo scarico per eliminare il cattivo odore che emanava in certi periodi. I lavori sono terminati in questi giorni e venerdì mattina CiViVo la rimonteraà nella sua storica posizione, proteggendola con due nuovi paletti in stile con gli arredi della piazza, così che le auto non finiscano più per appoggiarvisi. (f.v.)