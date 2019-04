Il Comune di Coriano premia cittadini impegnati nel sociale

Attualità

Coriano

| 13:08 - 03 Aprile 2019

L'assessore Giulia Santoni, Rosanna Mercatelli, il sindaco Domenica Spinelli e Maurizio Migani.

Nel consiglio Comunale di Coriano di lunedì hanno ricevuto un riconoscimento di stima, dall'amministrazione: Giorgio Pieri, in qualità di responsabile del progetto CEC (Comunità Educanti per Carcerati) presso Casa Betania della Comunità papa Giovanni XXIII; Maurizio Migani e Rosanna Mercatelli in qualità di rappresentanti dell'associazione Benessere Shiatzu e Le Saline MTB Coriano, in qualità di gestori del Centro Giovani di Coriano. Il Comune di Coriano ha attivato il progetto “Piantare la Speranza”, che vedrà Amministrazione e progetto CEC collaborare piantando un albero per ogni ragazzo che verrà accolto nel progetto.



I COMMENTI. Domenica Spinelli (sindaco): “Le collaborazioni utili alla comunità partono da progetti che hanno gambe solide. Il progetto "Piantare la Speranza" ha radici nei valori umani e quindi ci sembrava giusto invitare gli ospiti della Casa Betania in Consiglio Comunale. Ringrazio Giorgio Pieri responsabile del progetto e tutti i ragazzi che sono venuti. Abbiamo fatto sedere Marino al tavolo del Consiglio Comunale come segnale importante che unisce le istituzioni ai cittadini”.

Giulia Santoni (assessore ai giovani): “Impegno, costanza, umiltà, sacrificio, disponibilità e spirito di collaborazione le preziosissime peculiarità che contraddistinguono tanto le realtà che gestiscono il nostro Centro Giovani quanto della maggior parte delle associazioni presenti sul nostro territorio e per questo un’Amministrazione non può che andarne fiera.”