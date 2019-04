Giornata di formazione per 25 dipendenti Smoll di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:02 - 03 Aprile 2019

Corso di formazione Small.

Appuntamento con la formazione per alcune dipendenti dell’azienda Smoll, 25 in totale. In programma oggi, mercoledì 2 aprile, il corso formativo con focus “una skincare naturale e biologica” presso la sede dell’azienda Meloni di San Marino.

Sarà Roberta Testa della Mirato spa, una delle principali aziende protagoniste sul mercato italiano dell'igiene e bellezza con sede a Landiona (NO), a presentare alle 25 dipendenti Smoll le novità di prodotto dei I Provenzali con una particolare attenzione alla linea Argan Bio.

I prodotti della linea Argan Bio de I Provenzali (Olio, Crema viso antirughe, Crema notte antirughe) contengono nella loro formula tutti ingredienti provenienti da agricoltura biologica e godono delle certificazioni in linea con il disciplinare CCPB (Consorzio Controllo Prodotti Biologici. Sono realizzati nel rispetto dell’ambiente, senza materie prime di origine animale e una filiera produttiva totalmente svolta in Italia.

Di fatto per Smoll, l’obiettivo della formazione è “omaggiare” le proprie clienti con i consigli utili per una cura della pelle e una beauty routine completamente al naturale.

Smoll è un brand del Gruppo Meloni di San Marino. L’azienda diretta oggi dai fratelli Paolo e Marco Meloni nasce negli anni ’60 quando i genitori decisero di rilevare un piccolo spaccio alimentare a San Marino. Con tanto lavoro, volontà, determinazione e una vita dedicata al commercio, l’azienda è cresciuta ed è diventata un’impresa moderna in cui tradizione e innovazione si fondono. I punti vendita Smoll aperti nelle Marche, Romagna e Umbria ad oggi sono 30, ma per il 2019 l’azienda sammarinese ha in programma 6 nuove aperture.