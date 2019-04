Torna il maltempo, atteso vento con raffiche tra 62 e 74 km orari

Attualità

Rimini

| 12:59 - 03 Aprile 2019

Raffiche di vento (foto di repertorio).

Peggiora il meteo in Emilia-Romagna, con piogge diffuse previste per domani, giovedì 4 aprile, e un'allerta arancione per vento, diffusa da protezione civile e Arpae per le zone montane dell'Emilia centrale e occidentale. Le precipitazioni sono ritenute più probabili sui rilievi, mentre il vento aumenterà dalle prime ore della notte anche sulle fasce pedemontane, con direzione da sudovest e intensità oraria 'Beaufort 9' (tra 74 e 88 chilometri orari) sul crinale occidentale, 'Beaufort 8 (tra 62 e 74 chilometri orari) su quello centro-orientale. Si attenuerà poi nel corso della giornata per poi intensificarsi nuovamente in serata sul settore centro-orientale. Mare previsto molto mosso al largo con direzione dell'onda da sud-est, con probabili fenomeni di 'ingressione marina'.