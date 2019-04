Roberto Mercadini a Santarcangelo con il suo monologo per una cittadinanza planetaria

Scuola

Santarcangelo di Romagna

| 12:41 - 03 Aprile 2019

Roberto Mercadini.

Giovedì 4 aprile ore 21 presso l'Aula Magna dell' ITSE Rino Molari, via F.Orsini, 19 Santarcangelo di Romagna, la Bottega Equamente organizza un incontro con Roberto Mercadini sul tema: "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra; monologo per una cittadinanza planetaria". Ingresso libero, per info fb: Equamente Pacha Mama commercioequoesolidale. "Un monologo in apparenza visionario, ma basato su dati rigorosamente scientifici: per riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro. Perché forse le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e capire ridendo".