Nuova luce per piazza Boccioni con il recupero del progetto del noto designer Pepi Morgia

Morciano di Romagna

| 12:38 - 03 Aprile 2019

Lavori in piazza Boccioni a Morciano.

Nuova luce per piazza Boccioni. E’ partito, proprio in questi giorni, il cantiere che porterà alla completa riqualificazione e rifunzionalizzazione di uno dei luoghi simbolo di Morciano di Romagna e dell’intera Valconca. Il nuovo progetto, elaborato dallo studio Sebastianelli di Gabicce, si pone in continuità con la visione originale della piazza, risalente agli anni Ottanta, introducendo però alcuni elementi di novità. L’iter progettuale è stato supervisionato dall’architetto Cristina Calligaris, dello studio Gregotti (primo progettista dell’opera), e dallo stesso maestro Arnaldo Pomodoro, che ha così deciso di mettere la sua firma sulla futura piazza Boccioni.

Il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, ha voluto approfittare della partenza nei lavori per annunciare un altro intervento strategico, volto anch’esso al recupero dell’identità primaria della piazza. “L’amministrazione comunale – dice il primo cittadino -, contestualmente al termine dei lavori di riqualificazione, intende procedere al ripristino dell’impianto di illuminazione scenica originale di piazza Boccioni, non più attivo ormai da diversi anni. Si tratta di una batteria di luci progettata da Pepi Morgia, regista e designer che ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Genesis, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Ivano Fossati, Mia Martini, scomparso nel 2011. L’impianto era stato pensato per illuminare l’area centrale della piazza, facendo risaltare il bronzo del Colpo d’Ala, con un effetto particolarmente gradevole e suggestivo: lo stesso Boccioni, a tal proposito, ha indicato uno specialista, che nei prossimi mesi si occuperà del restauro della scultura, rimuovendo le tracce dell’ossidazione. Con il ripristino del sistema di illuminazione scenica, Morciano di Romagna intende rendere omaggio al lavoro di Pepi Morgia, creativo e professionista apprezzato in tutto il mondo. Non tutti i Comuni possono fregiarsi di simili collaborazioni ed è nostro dovere valorizzare nel migliore dei modi per restituire a piazza Boccioni la dignità e il decoro che merita”.

L’intervento in piazza Boccioni proseguirà con l’abbattimento delle murature e l’abbassamento della piazza al livello del marciapiede. La vasca centrale sarà ridotta di 2/3 (con conseguente minore dispendio di acqua), mentre sarà notevolmente incrementata la superficie di verde pubblico, con l’inserimento di alberature e sedute.