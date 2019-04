San Patrignano, il Premier Conte inaugura un importante forum sull'economia

Attualità

Coriano

| 12:33 - 03 Aprile 2019

Il Premier Giuseppe Conte.

Sarà il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a inaugurare la seconda edizione del Sustainable Economy Forum. Il Premier terrà il discorso di apertura dell'evento internazionale che giovedì 4 e venerdì 5 aprile vedrà più di sessanta relatori italiani e stranieri di altissimo livello confrontarsi e condividere esperienze sui temi della sostenibilità e della responsabilità. Il Sustainable Economy Forum si presenta alla seconda edizione con un format ancora più ricco di protagonisti e contenuti, per approfondire in due giorni di interventi e dibattiti fra imprenditori, economisti, policy maker, attori sociali, intellettuali e ricercatori il dialogo efficacemente avviato lo scorso anno, e offrire soluzioni a lungo termine alle più pressanti sfide globali.



“Lo scorso anno ci eravamo lasciati con la promessa di impegnarci affinché la sostenibilità e la responsabilità sociale fossero sempre di più volano di concreto sviluppo – ricorda Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano - Abbiamo davanti a noi sfide inedite, cambiamenti sociali, ambientali ed economici che richiedono nuovi modi di pensare ed agire. Il Forum punta a rappresentare uno stimolo e una prima scintilla per costruire una nuova alleanza tra istituzioni, nazionali e internazionali e mondo delle imprese per costruire una società più aperta, più giusta, più sostenibile più inclusiva”. La prima giornata del Forum, il 4 aprile, sarà dedicata al tema della sostenibilità, con un focus specifico sul continente africano. Dopo i saluti di Vincenzo Boccia e Letizia Moratti, il keynote speech di Sir Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto sociale, presidente del Global Steering Group for Impact Investment, introdurrà le tavole rotonde in cui si farà il punto sul progetto “Insieme per l’Africa” di Confindustria, San Patrignano e E4impact che realizza le direttrici della piattaforma presentata a chiusura della scorsa edizione. La seconda giornata di lavori, il 5 aprile, si concentrerà sulla responsabilità. La crescita responsabile sarà l’argomento del keynote speech affidato all'eminente economista Enrico Giovannini, riflessione iniziale che si articolerà e approfondirà poi nelle tavole rotonde dedicate all‘alimentazione, alla produzione, al lavoro, all'innovazione e allo sviluppo.