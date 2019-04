Bellaria, trasporto da e verso il luogo di lavoro: contributi a favore delle persone disabili

Attualità

| 10:48 - 03 Aprile 2019

Trasporto disabili.

C’è tempo fino al 19 aprile, per presentare domanda in relazione ai contributi per il sostegno della mobilità, in favore delle persone disabili che necessitano di trasporti personalizzati da e verso il luogo di lavoro.

Tra i requisiti richiesti, la residenza in uno dei comuni del Distretto Socio Sanitario di Rimini Nord, età maggiore di diciotto anni e l’aver svolto attività di lavoro subordinato o autonomo per almeno sessanta giornate, anche non continuative, nell’arco dell’anno 2018: è in relazione all’anno appena trascorso, infatti, che gli aventi diritto vedranno liquidate le spese effettivamente sostenute e documentate.

Il bando integrale è consultabile sul sito comunale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it: contiene tutte le informazioni utili circa il tipo di spese ammissibili ed i criteri di ammissione, oltre che il modulo da compilare per la presentazione della domanda.