Palazzo Lettimi diventa un centro studi con alloggi per studenti

| 08:18 - 03 Aprile 2019

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato sei nuovi progetti presentati dall'Università di Bologna per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari. Tra i progetti finanziati figura quello del Campus di Rimini progettato nell’area di Palazzo Lettimi. L’importo del finanziamento è di 5,3 milioni di euro e prevede la realizzazione di un complesso integrato di servizi di Campus.

È una notizia molto importante perché oltre a rafforzare e potenziare il polo universitario riminese, consentirà il recupero di uno dei più prestigiosi palazzi del Rinascimento riminese che, a distanza di oltre 70 anni, porta ancora i segni dei devastanti bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Il mio ringraziamento va al Governo per l’attenzione dimostrata verso il campus riminese. È l’ennesima conferma di come questo esecutivo metta al centro della propria azione cultura e istruzione, che in questo progetto, per altro, sono elementi che si fondono per restituire ai riminesi un pezzo della loro storia”. È il commento del senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.



“Mi fa piacere sottolineare come il Sindaco di Rimini con un lungo comunicato stampa abbia elogiato il Ministero per questa “straordinaria notizia” e abbia speso parole di ringraziamento per il Governo Conte…”. Conclude Croatti.