Attualità

Rimini

| 19:33 - 02 Aprile 2019

Auto sulla ciclabile davanti il Conad Tiberio.

La pista ciclabile di San Giuliano diventa un parcheggio. E non solo per la sosta di pochi minuti, c’è chi infatti lascia comodamente l’auto per fare la spesa. "rispetto per le bici = Zero", commenta un nostro lettore. Anche presso il Centro Malatesta dice: "I riminesi parcheggiano ovunque senza minimamente curarsi degli altri". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.