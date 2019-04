Calcio RSM, mercoledì lo spareggio tra Juvenes- Dogana e Cosmos per l'accesso ai playoff

Sport

Repubblica San Marino

19:09 - 02 Aprile 2019

Mercoledì sera si gioca lo spareggio per l'accesso ai playoff tra Juvenes-Dogana e Cosmos.

All’elenco delle magnifiche otto che si giocheranno lo scudetto 2018/2019 manca solo un nome, il quale uscirà domani sera dallo spareggio-derby che a Montecchio metterà di fronte Juvenes-Dogana e Cosmos. La prima, che ha chiuso il Q2 in seconda posizione, si presenta a questo appuntamento cruciale priva di Fabio Cuomo (due giornate di squalifica) e Gattei Colonna (una giornata di squalifica), che pagano sul piano disciplinare il comportamento tenuto sabato scorso nella gara di Domagnano, dove la squadra di Mancini ha incrociato i tacchetti con il Cailungo. Come è noto, ad accendere gli animi dei biancorossoazzurri è stata la discussa decisione arbitrale di annullare il gol (segnato dallo stesso Cuomo) che a tempo scaduto li avrebbe proiettati direttamente alle fasi finali senza passare dallo spareggio, stante la contemporanea sconfitta del Cosmos.

Quest’ultimo, vincendo la sfida con il Tre Penne, si sarebbe garantito l’accesso allo spareggio play-off, mentre in caso di sconfitta avrebbe pagato qualsiasi risultato proveniente da Juvenes-Dogana – Cosmos ad eccezione del pareggio. Ebbene, il Tre Penne non ha avuto riguardi nei confronti dei gialloverdi, piegati 4-0, ma per fortuna di questi ultimi dal campo di Domagnano è uscito proprio l’unico risultato “amico”. E così la squadra di Ivo Crescentini si giocherà le sue carte nel derby con i “cugini”, augurandosi che le cose vadano diversamente rispetto alle due sfide che nella Seconda Fase hanno visto opposti gialloverdi e biancorossoazzurri, con i secondi usciti vincitori in entrambi i casi.