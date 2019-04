Calcio giovanile, Rimini Calcio: doppio hurrà di Under 17 e Under 15 nei derby col Ravenna

Sport

Rimini

| 18:45 - 02 Aprile 2019

Campionato Berretti

Rimini-Vis Pesaro 1-1 (primo tempo 1-0)

RIMINI: De Angelis, Cristiani, Sapori (33' st Caldari), La Montagna, Guarino, Magi, Innocentini, Semprini (40' st Ulloa), Stella, Sparaventi, Greco (18' st Pecci). A disp.: De Marzo, Manfroni, Santarini, Ceccarelli. All.: Cinquetti.

Alla Berretti di mister Giordano Cinquetti non è bastata una grande prestazione per aggiudarsi il derby con la Vis, disputato sabato al "Romeo Neri". Il Rimini, nonostante parecchie assenze, ha disputato una prestazione molto convincente creando numerose palle gol. Biancorossi in vantaggio con Stella, abile a finalizzare un cross proveniente dalla destra. Nella ripresa i ragazzi in maglia a scacchi hanno avuto svariate possibilità per chiudere il match, non concretizzate, poi gli ospiti hanno trovato il gol del pareggio per il definitivo 1-1.

Campionato Under 17

Rimini-Ravenna 3-0 (primo tempo 2-0)

RIMINI: Bascucci, Santarini, Ceccarelli (26' st Ulloa), Caldari, Di Fino, Manfroni, Angelini, Tonini (20' st Giovannini), Antonioli (20' st Canini F.), Montebelli (10' st Canini A.), Pecci (26' st Brolli). A disp.: Pasini. All.: Vanni (in panchina Bianchi).

La vittoria più importante, nella partita più importante. Potrebbe essere sintetizzato così il netto successo colto domenica a San Vito dall'Under 17 biancorossa e dedicato mister Lele Vanni, colpito venerdì dalla perdita della mamma. I suoi ragazzi sono scesi in campo da subito con il piglio giusto disputando un primo tempo praticamente perfetto. Rimini in vantaggio con Antonioli, bene imbeccato da Montebelli. Il raddoppio è giunto grazie a una bella incornata di Angelini, su pennellata di Ceccarelli. Nella ripresa i biancorossi hanno retto con ordine il veemente ritorno dei bizantini poi hanno calato il tris sugli sviluppi di una punizione in area, tocco di Ulloa per lo stesso Angelini che non ha lasciato scampo al portiere.

Campionato Under 15

Rimini-Ravenna 3-1 (primo tempo 1-1)

RIMINI: Tuppolano (25' st Boldrin), Bracci, D'Orsi, Del Monaco (10' st Fabbri), Bianchi (10' st Casadei), Zaghini, Pozzi (10' st Cavioli), Bedetti (20' st Barbatosta), Giunchi, Rushani, Tamai (25' st Drammis). A disp.: Sammaritani, Tommasini. All.: D'Agostino.

Prezioso e meritato successo in rimonta, domenica sul campo di Torre Pedrera, per l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino. Dopo il vantaggio giallorosso, il Rimini ha immediatamente reagito ed è pervenuto al pareggio sul finire del tempo grazie a Giunchi che, di testa, ha finalizzato un bel cross di Rushani. Nella ripresa lo stesso Rushani ha siglato il sorpasso, sorprendendo il portiere con una spettacolare conclusione da 40 metri. Nel finale è arrivato anche il terzo centro grazie a una ripartenza di Drammis, assist per Giunchi che ha insaccato con un preciso diagonale.

Campionato Under 14

San Marino-Rimini 1-2 (primo tempo 1-2)

RIMINI: De Michele, Gabriele, Pellegrini (27' st Pasquinelli), Zamagni (16' st Morelli), Lilla, Nastase, Gerboni (33' st Caverzan), Gianfrini, Lonardo (27' st Vasjary), Alvisi (33' st Proverbio), Zangoli (16' st Di Pollina). A disp.: Porcellini, Cicconetti, Madonna. All.: Finotti.

Prosegue il momento positivo, anche in termini di risultati, per l'Under 14 guidata da mister Massimo Finotti. Domenica, sul rettangolo verde di Fonte dell'Ovo, i biancorossi hanno sbancato il campo del San Marino portandosi meritatamente a casa il derby. E' successo tutto nella prima frazione. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, dopo appena due giri di lancette, il Rimini ha prontamente reagito trovando prima il pareggio grazie a un'autorete e completando il ribaltone alla mezz'ora grazie una rete realizzata da Nastase.

Campionato Under 13

San Marino-Rimini 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

RIMINI pt: Jashari, Brisku, Capicchioni, Gabellini, Giometti, Hassler, Rama, Tamburini, Urcioli. All.: Serafini.

RIMINI st: Cerretani, Cecchi, Ciavatta, Gabellini (10' Giometti), Rama, Rubino, Sposato, Tamburini, Urcioli (10' Brisku). All.: Serafini.

RIMINI tt: Jashari, Brisku, Capicchioni, Cecchi, Ciavatta (11' Rama), Gabellini, Giometti, Hassler (14' Rubino), Tamburini. All.: Serafini.

Nulla da fare per l'Under 13 di mister Alessio Serafini che sabato, nonostante una prestazione positiva, è stata sconfitta nel derby giocatosi a Montegiardino. I baby biancorossi hanno disputato un ottimo primo tempo, unico neo il non aver concretizzato alcune importanti opportunità per passare. Stesso copione nella seconda frazione ma Titani cinici e bravi a sfruttare una incertezza avversaria. Il Rimini ha ben figurato anche nel terzo tempo pur non riuscendo a sfondare la difesa biancazzurra, con i biancorossi avanti alla ricerca del pareggio i padroni di casa nel finale hanno raddoppiato in contropiede.