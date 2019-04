Sabato a Novafeltria prova gratuita della nuova e-Golf

Eventi

Novafeltria

| 17:29 - 02 Aprile 2019

La nuova e-Golf che si potrà provare sabato per le strade di Novafeltria.

La nuova Volkswagen e-Golf, vettura completamente elettrica, sarà a disposizione degli appassionati per un test drive gratuito nella giornata di sabato 6 aprile al Mandrelli Service di Novafeltria. Dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 sarà possibile provare di persona la nuova automobile della prestigiosa casa tedesca.



CARATTERISTICHE

Capacità batterie di 35.8 KWh, velocità massima 150 Km/h, accelerazione da 0-60 Km/h in 4 secondi e da 0-80 Km/h 6.9 secondi. Motore da 100Kw/136cv e coppia max da 290Nm. Autonomia reale provata su strada dalle maggiori riviste specializzate fino a 290 Km.

La nuova e-Golf si ricarica di 40 KW in un'ora alle colonnine di ricarica, oppure è possibile effettuare la ricarica in corrente alternata da casa in 13 ore, o in sole 5 ore con l'apposita Wall Box fornita da Volkswagen. Ha tre modalità di guida e altrettante modalità di recupero energia. Per acquistarla si può usufruire dell’ecobonus 2019 fino a 6mila euro.