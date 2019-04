VIDEO Al parco Oltremare di Riccione è nato un Wallaby

Eventi

Riccione

| 16:55 - 02 Aprile 2019

A Riccione, i wallaby di Oltremare mettono su famiglia! Nel Family Experience Park che riaprirà il 6 aprile, una tenerissima novità attende i visitatori nell’area Australia, dove è nato un piccolo di wallaby dal collo rosso (Macropus rufogriseus) che conquisterà il cuore di tutti i visitatori, come ha già conquistato quello dello staff.



La sorpresa è stata grande per tutti quando si è vista la testolina curiosa sbucare dal marsupio di mamma Magda, a fine gennaio. Nessuno se lo aspettava: le femmine di wallaby gravide, infatti, non mostrano il caratteristico pancione, come la gran parte dei mammiferi. I wallaby vengono al mondo piccolissimi, e, dopo la nascita, si arrampicano da soli fino al marsupio della madre, dove è situato il capezzolo, aggrappandosi al peli del ventre.

Qui rimangono un paio di mesi senza mai uscire, continuando a crescere e a svilupparsi. Solo dopo 60 giorni iniziano a mettere la testina fuori dal marsupio per scoprire il mondo esterno. Lasceranno il marsupio dopo 80/90 giorni dalla prima apparizione anche se, almeno per il primo anno di vita, continueranno a entrarvi in cerca di protezione.



A Oltremare la neo-mammina Magda ogni giorno coccola il suo cucciolo accarezzando l’esterno del marsupio con le sue zampette o sdraiandosi a prendere il sole con la pancia all’aria. Magda è ghiotta di radicchio rosso e, da qualche giorno anche il piccolo ha iniziato a imitarla, sporgendosi dalla tasca e agguantando con le zampette radicchio, prezzemolo e carote, che lo staff ogni giorno prepara con amore per tutta la famigliola di wallaby.



Nell’Area Australia Experience, fra pitture rupestri, scavi paleontologici e pepite d’oro, tutti attendono i primi “salti” del cucciolino.