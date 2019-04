Anche Novafeltria è entrata nell'Anagrafe Unica Nazionale

Attualità

Novafeltria

| 16:12 - 02 Aprile 2019

Uffici anagrafici del Municipio di Novafeltria.

Il Comune di Novafeltria è entrato nell'Anagrafe Unica Nazionale, dopo un lavoro preparatorio di circa un anno da parte dell'ufficio Anagrafe Comunale. I tecnici comunali, in collaborazione con la software house Datagrap, hanno provveduto a inserire nel database dell'Anagrafe Unica Nazionale 10.206 schede anagrafiche dei cittadini, 3.087 schede di nuclei familiari, 861 schede di cittadini residenti all’estero e 494 schede di famiglie residenti in altri Paesi.

"I benefici per i cittadini sono concreti ed evidenti, anche se non immediati", spiega l'amministrazione comunale di Novafeltria in una nota.

Per le pubbliche amministrazioni sono più celeri l'interscambio dei dati, le verifiche, le certificazioni. I cittadini hanno quindi vantaggi in termini di tempo se richiedono documenti di comuni che fanno già parte dell'Anagrafe Unica Nazionale. In futuro sarà possibile per i cittadini chiedere i propri certificati anagrafici non solo presso il comune di residenza. Anche i servizi su emigrazioni, immigrazioni, censimenti, trasferimenti di residenza saranno più semplici, così come più veloci ed efficienti saranno le comunicazioni tra gli enti. Un percorso di unificazione che consentirà di far dialogare i sistemi delle diverse città, standardizzare le procedure, garantire la certezza dei dati, snellire i tempi di erogazione dei certificati. "Avere una banca dati centralizzata a livello nazionale permetterà a tutti gli enti di fare un salto di qualità in questa direzione ed è un messaggio positivo per tutti i cittadini", chiosa l'amministrazione comunale di Novafeltria.