Buoni risultati per la sezione Ritmica della Ginnastica Riccione

| 16:05 - 02 Aprile 2019

Sezione Ritmica della Ginnastica Riccione.

La sezione Ritmica della Ginnastica Riccione può archiviare con soddisfazione la prima prova del Campionato Regionale FGI Zona Tecnica, svoltosi domenica a Sant’Agata sul Santerno (RA). Le atlete, allenate da Valentina Tamagnini e dalla coreografa Tiziana Morini, si sono rese protagoniste di buone prove centrando quasi tutte il podio, a conferma dell’ottimo lavoro svolto fino a qui in palestra.



A impreziosire i risultati della giovane squadra riccionese ci hanno pensato Alessia Semproli e Chiara Bianchini, entrambe capaci di aggiudicarsi il primo posto nelle categorie Juniores 3 e Senior 2 della prova individuale Silver LD, dove anche Stefania Fattori per poco non è riuscita a salire sul podio. Podio sfiorato perfino nella prova a squadre con un buon quarto posto, al quale ha contribuito anche Margherita Gagliardi. Nella prova individuale Silver LE buon risultato per Giorgia Mansueto e la stessa Margherita Gagliardi, entrambe arrivate terze.

In generale è stata una domenica promettente per le atlete della Ginnastica Riccione, nella piena consapevolezza che esistono ampi margini di miglioramento da sfruttare con allenamenti assidui per tornare più cariche e agguerrite che mai in occasione della seconda prova del Campionato Regionale.