Si chiude tra gli applausi la quarta edizione della rassegna "Votes for women!"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:54 - 02 Aprile 2019

Lorenza Ghinelli e Lina Colasanto all'appuntamento in rassegna il 20 marzo.

Bilancio lusinghiero per la quarta edizione di “Votes for Women! Santarcangelo per le donne”, la rassegna culturale ideata per superare le singole celebrazioni nella giornata internazionale della donna. L’ultimo appuntamento di sabato 30 marzo ha registrato come gli altri cinque un buon afflusso di pubblico. Il programma è stato diviso come da tradizione in due parti: tre incontri di approfondimento e altrettanti concerti nella suggestiva cornice di spazio Loretta.



Gli incontri in biblioteca hanno attirato oltre 200 persone e hanno ripreso alcuni tra i temi dell'attività di Rina Macrelli, intellettuale femminista e scrittrice santarcangiolese tra gli animatori del Circolo del Giudizio, omaggiata dalla rassegna di quest’anno. Ospiti la giornalista Lina Colasanto, Giulia Innocenzi che ha raccontato l'evoluzione del rapporto tra donne e televisione, la scrittrice Lorenza Ghinelli e Giorgia D'Errico.



A spazio Loretta si sono esibiti tre giovani formazioni della musica indipendente ,due gruppi guidati da donne e una cantautrice che sono stati applauditi nel complesso da oltre 500 persone persone in tre sabati consecutivi.



La quarta “Votes for Women!” si chiude con soddisfazione degli organizzatori (amministrazione comunale e fondazione Culture Santargangelo, in collaborazione con le associazioni Ora d’Aria, Interno4 e spazio Loretta) e si riconferma nella sua capacità di raccontare la società contemporanea da un punto di vista femminile, disegnando una geografia che va oltre la retorica della “questione di genere” per fotografare le complessità e le sfumature della vita reale. (f.v.)