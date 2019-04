Torna il contest per startup innovative "Nuove idee nuove imprese"

Eventi

02 Aprile 2019

I vicintori dell'edizione 2018 del concorso per startup Nuove Idee Nuove Imprese.

È aperta la 18esima edizione della competizione “Nuove Idee Nuove Imprese”, il contest per startup che premia i progetti d’impresa più innovativi, con alcune novità.

Per la prima volta le migliori startup promosse e composte da sole donne riceveranno un contributo speciale: il Soroptimist International Club Rimini metterà a disposizione delle imprese totalmente rosa un finanziamento con affiancamento professionale. Da quest’anno inoltre i progetti vincitori potranno insediare la futura società anche nella provincia di Forlì-Cesena, oltre che a Rimini e San Marino.



Dal 2002 sono stati oltre 3700 i partecipanti formati alla cultura imprenditoriale, 1263 le idee di business presentate alle giurie e 70 le aziende nate dalla competizione. Nei 17 anni di competizione, Nuove Idee Nuove Imprese ha distribuito ai team vincitori 576mila euro di premi e ha fatto crescere aziende di ogni settore.



“Siamo pronti per una nuova, entusiasmante edizione della business plan competition, forti della consapevolezza che l’80 per cento delle imprese uscite da sopravvivono, contro una percentuale molto più bassa come dato nazionale medio”, esclama Maurizio Focchi, presidente dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese. “Siamo curiosi di incontrare nuovi progetti di impresa, lavorare insieme per favorire sempre più un’interconnessione felice tra realtà innovative e aziende mature”.



IL CONCORSO

La competizione è aperta ad aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi che intendono sviluppare idee nelle province di Rimini, Forlì-Cesena o Repubblica di San Marino. I partecipanti possono iscriversi gratuitamente presentando il proprio progetto d’impresa (con annesso business plan) tramite la procedura online.



Il montepremi è di 24mila euro, di cui 19mila messi a disposizione dai soci e dallo sponsor per i 3 progetti vincitori, mentre è previsto un premio del valore di 5mila euro al miglior progetto composto dal sole donne.



STARTUP GRIND

Venerdì 5 aprile alle 18 al Rimini Innovation Square si terrà l’incontro “Let’s talk about growth Hacking” con l'intervento di Raffaele Gaito, imprenditore digitale, mentore aziendale e blogger, uno tra i massimi esperti di growth hacking. A intervistarlo sarà Andrea Roberto Bifulco, direttore di Startup Grind Rimini & San Marino. Parteciperà anche Matteo Vettori, fondatore di Mach3D, primo classificato all’edizione 2018 che ha creato un'impresa a seguito della competizione.



“Iniziamo la nuova stagione con un super ospite” anticipa Bifulco, “Raffaele Gaito ci darà una visione completa di come le startup americane stanno crescendo e come possiamo tutti applicare questa metodologia. Il nuovo corso di Startup Grind Rimini & San Marino darà l'occasione al pubblico romagnolo di vedere argomenti molto attuali come il Fintech e la Cybersecurity. L'impatto dell'anno scorso, con 5 eventi e 600 partecipanti, è stato altissimo, stiamo lavorando per fare ancora meglio”.



PARTNER

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno scientifico-formativo, ed è organizzata in collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Rimini. (f.v.)