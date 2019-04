Misano, al via nuovo sistema di video sorveglianza e controllo targhe

Attualità

Misano Adriatico

02 Aprile 2019

Segnaletica che avvisa l'area sorvegliata.

All’interno dell’appalto di gestione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione appaltato dall’Amministrazione Comunale a Hera Luce in project financing, è prevista nelle prossime ore l'installazione di nuovo sistema di video sorveglianza e lettura targhe che vedrà numerosi nuovi punti di controllo nell’intero territorio comunale. In particolare l’azione di controllo sarà sui principali assi viari del comune di Misano. Statale 16, via Adriatica, via del Carro, via Tavoleto, via Grotta, via Scacciano. Telecamere di videosorveglianza saranno in azione anche nelle piazze principali della zona turistica: Repubblica, Roma e Venezia. Tutte le immagini delle telecamere saranno raccolte e visionate nella centrale operativa della Polizia Locale.

“Attraverso queste nuove istallazioni centriamo l’obiettivo di avere una copertura capillare sull’intero territorio comunale – spiega il Vice Sindaco Fabrizio Piccioni -. In questo modo siamo convinti di rispondere in modo attento e preciso alle esigenze dei residenti”.