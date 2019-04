Via vai sospetto dall'abitazione, scoperto giro di spaccio: un arresto e due denunce

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:10 - 02 Aprile 2019

La Gendarmeria di San Marino ha scoperto un giro di spaccio in un'abitazione di un 45enne albanese, coniugato con una cittadina sammarinese e già noto per i suoi precedenti. Lo scorso 18 marzo, al culmine di un'attività di indagine, il Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria è entrato in azione, controllando alcune persone, a seguito di un via vai sospetto dall'abitazione. Al termine delle operazioni sono state sequestrate 21 dosi di cocaina: il 45enne è finito in manette, un italiano e un sammarinese sono stati invece denunciati.

CONTRASTO ALLO SPACCIO. Una seconda denuncia, al termine di un'attività di indagine slegata dalla precedente, è stata formalizzata a carico di un 40enne sammarinese, trovato in possesso di cinque dosi di cocaina.