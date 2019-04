Calcio Promozione: mercoledì 3 aprile il recupero Pietracuta - Del Duca Ribelle

Sport

Pietracuta di San Leo

| 13:07 - 02 Aprile 2019

Edoardo Bernardi, giovane attaccante del Pietracuta (classe 2003).

Mercoledì 3 aprile alle 15.30 il Pietracuta ospita il Del Duca Ribelle, nel recupero della 29esima giornata del campionato di Promozione. La squadra ospite è la seconda forza del girone D, con 67 punti: dieci in meno della capolista Ronco, ma 17 in più del Cervia terzo. Il Pietracuta è in zona playout, con 35 punti, a -1 dalla salvezza diretta, e a +6 sulla Stella, attualmente la terza squadra in zona retrocessione diretta, assieme agli oramai condannati Civitella e Morciano. Nel 2019 l'undici di Fregnani in casa ha perso solo con il Russi, superando Stella, Reno, Sampierana e Tropical Coriano. Per la gara con il Del Duca Ribelle, è assente l'infortunato di lungo corso Gessaroli. Fregnani medita l'impiego dell'attaccante classe 2003 Bernardi, giocatore che ha già attirato l'interesse di osservatori anche fuori regione, mentre è certo il ritorno di Francesco Fabbri a centrocampo.