Verucchio, due bandi regionali per le associazioni sportive del territorio

Attualità

Verucchio

| 12:24 - 02 Aprile 2019



L’Ufficio Sport del Comune di Verucchio informa le associazioni del territorio delle opportunità fornite da due bandi regionali e si mette a disposizione per le procedure che consentono di ottenere contributi per l’organizzazione di eventi sportivi o per progetti biennali 2019-2020 finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva.

Gli avvisi sono stati pubblicati dalla Regione qualche settimana fa e i cui termini di partecipazione scadono giovedì 18 aprile alle 15. Nel primo caso si tratta di eventi a rilevanza sovraregionale o regionale realizzati nel corso del 2019, nel secondo caso di progetti da svilupparsi dal prossimo 1 luglio al 30 giugno 2020.



Per ogni eventuali informazioni e per ottenere ogni possibile supporto è sufficiente contattare l’Ufficio Sport allo 0541-673928.

Il link di riferimento è invece https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/bandi/copy_of_delibera-n-1026-2018-controbuti-per-eventi-e-progetti-sportivi