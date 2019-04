"Siamo nati per camminare" nuova edizione per San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:14 - 02 Aprile 2019

Scolari verso la scuola primaria.

Al via da lunedì mattina la seconda edizione marignanese dell’Esperienza “Siamo Nati per Camminare”, che interesserà i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale che, dando il buon esempio, sono invitati a percorrere a piedi o in bici il percorso da casa a scuola dal 01 al 12 Aprile, partecipando al concorso che Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Statale e Associazione Scuolinfesta hanno organizzato, aderendo all' iniziativa della Regione Emilia-Romagna “Siamo Nati per camminare…e muoverci in modo sostenibile”.

Focus tematico scelto dalla Regione Emilia Romagna per l’edizione di quest’anno, è l’autonomia dei bambini da interpretare in senso ampio e quindi non solo dal punto di vista della mobilità. Il titolo scelto è appunto “IL NOSTRO BAGAGLIO PER ANDARE DA SOLI”.

Recuperare la pratica del camminare apporta benefici alla comunità, aiuta a far rivivere strade in modo diverso. Scegliere un’attività motoria quotidiana fa bene alla salute, non inquina, non fa rumore, non si occupa spazio, permette di socializzare con i compagni di percorso, di conoscere meglio il proprio quartiere, di conquistare autonomia e impratichirsi con le norme di sicurezza stradale.

Già visibile dalla prima mattinata di lunedì l’incremento dei bambini, dai 6 ai 10 anni, che a piedi (in gruppetti, o aderendo alle tre linee attive del Piedibus), o in bicicletta, hanno iniziato la giornata condividendo la piacevolezza di un movimento lento e sostenibile recandosi a scuola con mezzi diversi dall’auto o dal pulmino. Fondamentale nel progetto sarà il ruolo svolto dagli Insegnanti nello spiegare ai bambini e alle famiglie il valore dell’iniziativa, cosi come il contributo dei volontari dell’Associazione Scuolinfesta che permetteranno ai partecipanti, grazie all’organizzazione ormai consolidata del Piedibus, di confluire nelle 3 linee esistenti. Tuttavia, il ruolo di protagonisti principali sarà quello dei bambini e delle famiglie che sapranno cogliere il valore sociale, culturale e ambientale dell’iniziativa, mantenendo poi nel tempo queste abitudini sane e virtuose per se stessi e per la comunità.

Proprio agli alunni sarà consegnata una cartolina con un messaggio del Sindaco Morelli rivolto alle famiglie per stimolarle ad accompagnare i propri figli verso una mobilità sostenibile, messaggio al quale i bambini potranno rispondere condividendo le loro riflessioni su aspetti che possono aiutarli per diventare sempre più autonomi. La modalità utilizzata dagli alunni per andare a scuola nelle prossime due settimane sarà appuntata dagli insegnanti e, al termine, le 3 classi che risulteranno più virtuose negli spostamenti, saranno premiate dall'Amministrazione Comunale in occasione dell’evento finale “Scuolinfesta” presso l’Istituto Comprensivo Statale, con premi che consisteranno in una pergamena di riconoscimento per ciascuna classe partecipante e un buono-spesa per il materiale di cancelleria di € 200,00 per la I° classe classificata, € 100,00 per la seconda classe classificata ed € 50,00 per la III° classe classificata.