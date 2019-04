Ludopatie, contrasto e prevenzione, Coriano approva regolamento comunale

Attualità

Coriano

| 11:53 - 02 Aprile 2019

Beatrice Boschetti assessore ai Servizi Sociali del Comune di Coriano.

È stato approvato lunedì sera a Coriano in consiglio comunale, all'unanimità, il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”.

Il regolamento è stato approvato a seguito dell'adozione della delibera di giunta regionale n. 831 del 12.06.2017 che ha dettato norme di principio in tema di divieto alle sale gioco ed alle sale scommesse nonché alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Il comune di Coriano ha recepito le disposizione della Regione all'interno di questo regolarmente che dà un. Segnale forte e condiviso sul tema del contrasto al gioco d'azzardo e delle ludopatie.

È stata effettuata nell'autunno scorso dagli uffici comunali la mappatura dei luoghi sensibili. Da tale analisi è emerso che tutti i centri abitati risultano prossimi ai luoghi sensibili.

Pertanto risultano interdetti all'installazione di strumenti di gioco d'azzardo leciti.

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “E’ ora fondamentale incontrare le associazioni di categoria e i titolari di attività commerciali del territorio al fine di informarli sulle modalità applicative del regolamento.”

Beatrice Boschetti (assessore ai servizi sociali): “È importante condividere con le attività economiche del territorio questa scelta che va nella direzione di ridurre occasioni di approccio al gioco d'azzardo che sta divenendo una grave piaga sociale con rilevanti costi sociali non solo per le istituzioni ma anche per tutte quelle famiglie coinvolte.”