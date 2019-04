Camion austriaco si incastra nel sottopasso ferroviario di via Costantinopoli a Rimini

Cronaca

| 11:43 - 02 Aprile 2019

Il mezzo incastrato sotto al ponte, verifiche della Municipale.

La Polizia Locale di Rimini è intervenuta per rilevare un incidente nel sottopasso ferroviario di via Costantinopoli, causato da un autista di un autocarro austriaco che trasportava biciclette. L’autista non ha rispettato i divieti di transito per i veicoli di altezza superiore a 2,70 metri. La Polizia Locale ha accertato che non ci sono stati feriti e al momento la circolazione in quel tratto di strada prosegue con un senso unico alternato. Saranno effettuate verifiche da personale addetto su eventuali danneggiamenti provocati dall'urto del mezzo con le solette del ponte.