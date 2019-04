Piero Maggiò racconta la Romagna in "Tutto Liscio", a Rimini la prima con Maria Grazia Cucinotta. INTERVISTE

Eventi

Rimini

| 11:33 - 02 Aprile 2019

La presentazione di "Tutto Liscio" a Los Angeles.

La Romagna protagonista nel film “Tutto Liscio”, diretto da Igor Maltagliati, interpretato (e prodotto) da Piero Maggiò, Maria Grazia Cucinotta, Ivano Marescotti, Giuseppe Giacobazzi, Serena Grandi, Samuele Sbrighi, Raul e Mirko Casadei. L’anteprima nazionale del film sarà il 7 aprile con tutto il cast al Cinema Multiplex al centro “Le Befane” di Rimini e dall’11 aprile in tutte le sale d’Italia. “Il liscio è un pretesto – spiega Maria Grazia Cucinotta – il film vuole porre l’attenzione su valori come la famiglia, l' unione, l' amicizia, sulla passione che colma quei vuoti che magari ti ha lasciato un amore sbagliato”.

“Ho voluto giocare in casa, è vero – dice divertito Piero Maggiò – avevo bisogno di un pubblico amico per presentare la mia opera prima. Ho voluto raccontare l’importanza dell’appartenenza al territorio”.



Brando Brown (interpretato da Piero Maggiò) è un cantante romagnolo di terza generazione che porta avanti una band folkloristica, proprio come fece in passato suo nonno. I "Tutto Liscio" attraversano una forte crisi e rischiano lo scioglimento, ma la figlia di Brando e il suo più caro amico progettano uno stratagemma per cercare di risollevare le sorti del gruppo, coinvolgendo l'ex moglie di Brando (interpretata da Maria Grazia Cucinotta).









Intervista a Maria Grazia Cucinotta e a Piero Maggiò di Mary Cianciaruso