Vende alcool a minori, chiuso per due settimane un noto locale in centro a Rimini

Cronaca Rimini | 11:21 - 02 Aprile 2019 Vendita alcolici a minori. Da tempo sotto osservazione e controlli delle forze di polizia è stato chiuso per 15 giorni un noto locale del centro storico sulla base della segnalazione della Polizia municipale e in applicazione al testo unico di pubblica sicurezza. E’ stato il nuovo Questore che, sulla base delle segnalazioni del Comando della Polizia locale di Rimini e sulla scorta di diverse motivazioni, ha ritenuto opportuno emettere il provvedimento restrittivo, che tiene conto del contesto ambientale e degli effetti in cui si sviluppa l’attività del pubblico esercizio così come prevede l’art 100 del Tulps. In ben due occasioni infatti il personale della Pm negli ultimi mesi ha sorpreso e sanzionato i titolari per la somministrazione di alcol ai minori, provvedendo a segnalarne l’accaduto alla Questura per i provvedimenti accessori previsti. “La Polizia Municipale proseguirà con assiduità nei controlli – sottolinea l’assessore alla Polizia Municipale Jamil Sadegholvaad – mantenendo alto il controllo su queste vendite illecite specie, oltre a quelle generali, per quelle che hanno una ricaduta estremamente dannosa sui nostri ragazzi. Per questo individuiamo nella tutela dei minori uno degli obiettivi prioritari della nostra azione amministrativa che accanto alla repressione degli esercizi e dei titolari con sanzioni pecuniarie associ l’applicazione di provvedimenti più forti come la chiusura stessa dell’attività.”