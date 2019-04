Misano World Circuit diventa il set per un videoclip per un giorno

Attualità

Misano Adriatico

| 10:50 - 02 Aprile 2019

La cantautrice Fabiana Mattuzzi.

Da circuito di gara a location per il videoclip di una promessa della musica. Per un giorno la pista di Misano World Circuit è stata protagonista delle riprese per il nuovo singolo di Fabiana Mattuzzi, giovane cantautrice padovana d’origine, riminese d’adozione. Un’adozione non solamente musicale, ma anche motoristica. A Rimini Fabiana, infatti, studia in accademia e, nel tempo libero, segue le gare di motociclismo.

“Per me girare il videoclip a Misano World Circuit è stato un onore – racconta Fabiana Mattuzzi – La mia passione per i motori nasce in tenera età, in parte l’ho ereditato dai miei genitori, mio padre correva nelle corse in salita. Anni fa mi sono avvicinata al mondo delle moto e ne sono rimasta folgorata. Oltre al canto e alla musica, il motociclismo è l’altra mia grande passione. Sono diventata grid girl nel 2015, è stato Michael Fabrizio il primo a propormi di diventare la sua ombrellina. Un’esperienza che mi ha arricchita e trasmesso tutta l’adrenalina e la carica che i piloti percepiscono quando sono alla griglia di partenza, la stessa che io metto quando salgo sul palco”.

“Abbiamo accolto con piacere la richiesta di Fabiana di girare le riprese a MWC – commenta il Managing Director Andrea Albani – Il nostro circuito entra sempre di più nell’immaginario, non solo motociclistico. La passione sportiva, che qui viviamo a ogni competizione, contagia con energia unica ed emozionante anche altre passioni, come quella per la musica. Ancora una volta l’impianto di Misano World Circuit dimostra di sapersi adattare alle diverse esigenze ospitando anche altri spettacoli accanto a quelli sportivi”.

Una scelta, quella di girare al circuito intitolato a Marco Simoncelli, in perfetto accordo con il valore di “E77erno”, il nuovo inedito, scritto interamente da Fabiana. Le ultime immagini del videoclip sono state realizzate nel weekend a MWC nel corso del debutto dell’Elf CIV 2019.

“Il brano è un tributo al mondo dei motori, a cosa rappresenta per me e per molti giovani – continua la cantautrice – E’ dedicato al mio amico Andreas Perez, che lo scorso giugno ci ha lasciati a Barcellona in una gara del Cev. Vorrei che il brano fosse anche un’ispirazione per tutti i giovani sull’importanza di seguire le proprie passioni e i propri sogni”.

Il brano, in uscita a fine aprile, sarà disponibile su tutti i digital stores, mentre il video sarà pubblicato sul canale Youtube della giovane cantautrice.

Fabiana Mattuzzi

E’ una cantautrice padovana, di 18 anni. Ha studiato musica e canto fin da piccola e ha partecipato a numerose selezioni canore. Attualmente frequenta l’accademia Ves di Rimini.

Nel 2017, 2018 e 2019 ha partecipato alla settimana del Festival di Sanremo cantando a Casa Sanremo. Nel 2018 si è presentata a Sanremo New Talent Winter presso Villa Ormond e a Sanremo Unlimited al Palafiori. E sempre nel 2018, nella stessa occasione, ha vinto il premio come Miglior Artista Femminile e Miglior Immagine al Sanremo Music Award.