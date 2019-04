Molesta ragazzine e maltratta la moglie, condannato autista di bus

Cronaca

08:06 - 02 Aprile 2019

Un autista di bus è stato condannato per molestie nei confronti di ragazzine. L'uomo è un 52enne di origine albanese residente a Riccione. In due specifiche occasioni ha rivolto pesanti avances a due ragazzine. Il primo episodio nel marzo 2018 su un autobus a Santarcangelo. Approfittando del fatto che il mezzo fosse vuoto, l'autista avrebbe palpeggiato e fatto avances hard a una 15enne. Il secondo episodio, nel maggio sempre del 2018, ha avuto per protagonista un'amica, appena maggiorenne, della figlia del 52enne. L'indagato si era offerto di portarla a casa e nel tragitto in auto si sarebbe lasciato ad approcci inappropriati. (Vedi notizia)

Il giudice ha disposto che l'uomo non possa avere più lavori che lo portino a contatti con minorenni. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'anno scorso il gip scrisse che l'indagato "ha evidente difficoltà a controllare i propri istinti sessuali". Anche la moglie del 52enne lo ha denunciato per maltrattamenti. L'uomo è stato condannato a 2 anni per i reati relativi alle violenze sessuali e a 3 per maltrattamenti in famiglia.