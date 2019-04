Idrante rotto e strada allagata a Villa Verucchio

Cronaca

| 19:49 - 01 Aprile 2019

La rottura di un idrante ha provocato il parziale allagamento della Marecchiese a Villa Verucchio davanti lo stabilimento Hiteco. L'inconveniente si è verificato poco dopo le 19, una squadra dei Vigili del Fuoco è subito stata inviata sul posto e ha cercato di risolvere il problema, in attesa dei tecnici di Hera, fatti intervenire per bloccare la fuoriuscita d'acqua. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per regolare la viabilità e capire le cause che hanno provocato la rottura dell'autopomba.