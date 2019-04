Attualità

Rimini

| 19:15 - 01 Aprile 2019

Rifiuti di vario genere fuori dai bidoni in via Alberto Simonini.

Rifiuti di vario genere fuori dai bidoni. Non c’è mai fine allo "spettacolo" che si presenta a chi si trova in via Alberto Simonini vicino al parco. Documentato da un nostro lettore, visibile a tutti i cittadini che passano in una zona stupenda, polmone della città. Una situazione più volte segnalata - spiega il lettore - non è possibile assistere a situazioni simili. Per segnalazioni il numero Whatsapp: 347 8809485.