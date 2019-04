Le cicliste inglesi del team Bianchi Dama arrivano a Rimini per la preparazione atletica Presto le gare internazionali impegneranno le dieci atlete in prove su strada, a cronometro e in pista

Sport Rimini | 18:36 - 01 Aprile 2019 Bianchi Dama Oxygen (foto di repertorio). Le giovanissime cicliste inglesi del team Bianchi Dama scelgono Rimini per la loro settimana di preparazione atletica, in previsione delle prossime gare internazionali. Il team 2019 è composto da Georgie Panchaud, Emma Cockcroft, Bethany Taylor, Sarah King, Charlotte Colclough, Alex Sheehan, Becky Womersley, Tash Reddy, Holly MacMahon e Jenny Powell, che si cimentano in prove su strada, a cronometro e su pista. Le Bianchi Dama, oltre a pedalare, sono testimonial di una linea di prodotti studiati apposta per atlete che, tutti i giorni, sono sotto sole, vento e freddo. In occasione della loro settimana di preparazione atletica, i nuovi prodotti della CJ Skinhealth saranno presentati mercoledì 3 aprile dalle ore 18.30 all’Oxygen cycling hotel di Viserbella. Seguirà aperitivo. La squadra Bianchi Dama nasce nel 2015 nel Regno Unito diventando molto presto uno dei migliori team femminili nel panorama ciclistico nazionale ed internazionale.