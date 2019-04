Giornata mondiale sull'autismo, la fontana di Misano si colora di blu

Attualità

Misano Adriatico

| 18:22 - 01 Aprile 2019

Martedì 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, sancita dalle Nazioni Unite nel 2007.

Per l'occasione il Comune di Misano Adriatico, aderendo alla campagna mondiale "Light it up the Blue", illuminerà di blu, colore simbolo dell'autismo, dal tramonto, la fontana in piazzale Roma. Dal 2010 il Comune di Misano è impegnato attivamente su questo tema, quale ente capofila per i due distretti socio/sanitari nel progetto distrettuale "Estate in Villa, in collaborazione con il Centro per l'Autismo dell'Asl e l'Associazione Rimini Autismo.

All'interno della Villa del Bianco è stato creato uno spazio accogliente in cui i bambini e i ragazzi con autismo possono trascorrere momenti di socializzazione e di svago, dando così un concreto supporto alle famiglie nei periodi in cui la scuola e altri servi preposti non sono attivi.



"Accendere una luce metaforicamente equivale a risvegliare l'attenzione su qualcosa di importante – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Elena Malpassi -. L'iniziativa tende proprio a questo, cioè ad accendere un riflettore sull'Autismo, informando chi non sa, svegliando le coscienze di coloro che, pur sapendo, dimenticano perchè non coinvolti personalmente e sensibilizzando tutti su questo tema a noi particolarmente caro. Da anni infatti questa Amministrazione sostiene e si impegna in iniziative finalizzate a diffondere la cultura dell'inclusione sociale e a promuovere una educazione al rispetto delle diversità affinchè siamo vissute come una ricchezza per l'intera comunità. Da qui il mio invito a tutti i cittadini ad aderire simbolicamente insieme a noi a questa importante iniziativa, esponendo qualcosa di blu alle finestre ed ai balconi delle proprie abitazioni".