Concorso di cucina con Gambero Rosso: l'istituto Tonino Guerra di Novafeltria sale sul podio

Attualità

Novafeltria

| 18:05 - 01 Aprile 2019

Il giovane studente Martin Tani dell'istituto Tonino Guerra all'opera.

Un altro podio per il corso enogastronomico indirizzo l'istituto di istruzione superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria indirizzo enograstronomico.

Nel relais dei fratelli Spigaro Polesine Parmense si è tenuto sabato 30 marzo il quinto concorso “Il panino teen-ager” organizzato da Gambero Rosso, Antica Corte Pallavicina e Chef to Chef.

Il giovane Martin Tani, studente dell'istituto Tonino Guerra, è salito sul secondo gradino del podio con la sua realizzazione. Non è il primo risultato del giovane studente di origini messicane: lo scorso anno aveva conquistato il primo posto insieme alla squadra della scuola al concorso “La cucina del benessere” presso l’alberghiero "A. Artusi" di Riolo Terme. La premiazione del “panino teen-ager” è arrivata da una giuria d'eccellenza composta dagli chef stellati Massimo Spigaroli e Igles Corelli.

Battesimo del fuoco per altri tre studenti del Guerra Alessio Picerno, Elia e Ismaele Galli che per la prima volta hanno partecipato a una competizione culinaria.