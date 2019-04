Basket C Silver, la Pall. Titano sfida Jesi in Coppa: gara1 sabato alle 18 al Multieventi

Sport

Repubblica San Marino

| 17:49 - 01 Aprile 2019

La squadra della Pallacanestro Titano.

Come già annunciato, la fine della regular season nella C Silver umbro-marchigiana porta con sé verdetti e sentieri diversi per le varie squadre. Le prime otto ai playoff, le ultime due ai playout e le restanti due a disputarsi la Coppa. Queste ultime sono Aesis Jesi e proprio Pallacanestro Titano, che da questo fine settimana disputeranno una mini serie per l’ultimo trofeo stagionale. Gara1 è in programma al Multieventi sabato prossimo, 6 aprile, alle ore 18. Gara2 a Jesi venerdì 12 alle 21. Data e orari di gara3 ancora in via di definizione.