FOTO Prova ufficiale del percorso ciclistico per gli atleti del Challenge Riccione

Sport

Riccione

| 17:47 - 01 Aprile 2019

L'assessore Stefano Caldari (il secondo da sinistra) e il sindaco Renata Tosi.

Prova ufficiale per il Challenge Riccione, l'attesa competizione di Triathlon in programma sabato 4 e domenica 5 maggio nella Perla Verde. Diversi atleti hanno provato il percorso in bicicletta, salutati alla partenza dal sindaco Renata Tosi e dall'assessore allo Sport e Turismo Stefano Caldari; percorso che passerà anche a Coriano, dove ad attendere i ciclisti c'era il sindaco Domenica Spinelli. Un percorso diverso dagli anni precedenti, "più veloce rispetto al passato, anche se con 830 metri di dislivello, che si disputerà su un anello di due giri", spiega il direttore del Challenge Alessandro Alessandri. Alla gara di triathlon sulla distanza del medio, in programma domenica 5 maggio, sono già iscritti 1200 atleti, l'obiettivo è tagliare il traguardo dei 1400. I grandi favoriti sono Giulio Molinari, Thomas Steger e Frederic Funk, che già lo scorso anno si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Sabato 4 maggio è invece in programma, alla mattina, il triathlon sprint; al pomeriggio il duathlon giovani.