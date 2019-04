Ultimate Frisbee: ai Cota King di Rimini il primo scudetto Under 14

Sport

Rimini

| 16:34 - 01 Aprile 2019

I Cota King hanno vinto il primo scudetto del Campionato Italiano Under 14..

I Cota King vincono il primo scudetto del Campionato Italiano Under 14. Si è svolta ieri (domenica 31 marzo) a Padova la giornata di campionato di Ultimate Frisbee categoria under 14, che ha visto la squadra riminese dei Cota King aggiudicarsi il primo posto battendo in finale i padroni di casa Barbapuffi per 10 a 4 e portandosi a Rimini, nella prima edizione del campionato italiano under 14, lo scudetto.

Guidati dagli allenatori Simone Sammarini e Massimo Pagnin i ragazzi della Libera Società del Frisbee di Rimini che hanno guadagnato il primo posto sono: Giacomo Festa, Brando Meluzzi, il capitano Lorenzo Pari, Federico Fabbrini, Antonio Bronzetti, Giuseppe Taddei, Yi Yang Trivelli, Cristian Novelli, Michael Olivieri e Pietro Ravagli (capitano)

Sempre nella giornata di ieri importante risultato anche per la squadra femminile delle “Tequila Boom Baby”, composta da cinque giocatrici sotto i 13 anni che si è aggiudicata il quarto posto su 8 squadre totali dopo essere scese in campo contro le squadre composte da soli ragazzi.