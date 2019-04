Nuovi voli Ryanair per l'aeroporto di Rimini, in arrivo anche 2 nuove tratte

Turismo

Rimini

16:27 - 01 Aprile 2019

Il battesimo di un volo Ryanair.

L’offerta Ryanair per l’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini si amplia sempre di più. Dopo l’annuncio che da giugno a settembre i voli settimanali cresceranno da 38 a 60 con uno sguardo fisso all’est Europa, arrivano ora altre 5 nuove destinazioni tra cui scegliere: a partire da oggi riaprono infatti i collegamenti con Varsavia, Londra e Kaunas; in arrivo anche i nuovi voli per Cracovia e Budapest.



Andando con ordine: da oggi - lunedì 1 aprile - ripartono i collegamenti con l’aeroporto di Varsavia (aeroporto Modlin): il primo volo atterra alle 22.15 a Rimini, per ripartire alla volta della capitale della Polonia alle 22.40. Domani - martedì 2 aprile - alle 12.05 parte il nuovo collegamento per Cracovia (Balice Giovanni Paolo II), con ripartenza per Rimini alle 12.30. Riprende inoltre a volare il collegamento Rimini-Londra (Stansted) per due volte a settimana, mentre dal 4 aprile si tornerà a viaggiare alla volta di Kaunas, in Lituania. Il 3 maggio, infine, sarà inaugurata la nuova tratta per e da Budapest (Ferenc Liszt).



Il tutto grazie all’accordo tra “AIRiminum” 2014, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, e la compagnia aerea irlandese low cost. “Ripartono oggi i voli Ryanair della summer 2019, con la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro nel primo anno”, esclama Leonardo Corbucci, amministratore delegato, “siamo riusciti a convincere la compagnia a estendere la durata dell’accordo con l’aeroporto di Rimini fino al 2024 e ad aumentare le destinazioni a partire da quest’anno, aggiungendone due nuove, assieme ai voli settimanali che passeranno da cinque a nove. L’obiettivo sarà convincere Ryanair a estendere i voli anche nella stagione invernale: per questo abbiamo bisogno anche delle risposte del territorio, che si sostanzino in prenotazioni e acquisto di biglietti verso le destinazioni servite dalla compagnia irlandese”. (f.v.)