La Provincia di Rimini stanzia 881.000 euro per interventi sulle scuole, ecco gli istituti beneficiari

La Provincia di Rimini stanzia 881mila euro per interventi di edilizia scolastica inseriti nella programmazione provinciale 2015/2017, che vanno dalla messa in sicurezza alla manutenzione straordinaria, dall’efficientamento energetico alla realizzazione di nuove opere. I lavori, da completare entro ottobre 2020, saranno eseguiti con i finanziamenti sbloccati a seguito dell'intervento del Miur.



I LAVORI. Alla scuola De Amicis di Gemmano 250.000 euro per opere di manutenzione straordinaria. Sono 102.000 euro i fondi per la messa in sicurezza del "Gobetti-De Gasperi" di Morciano e di tre istituti scolastici riminesi: Liceo scientifico "A. Einstein", Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Istituto Professionale per il Settore dei Servizi "S.P. Malatesta". Per l'efficientamento energetico dell'Istituto Tecnico per il Settore Economico "M. Polo". Alla scuola secondaria "Fratelli Cervi" di Mondaino 150.000 euro. Infine l'Alta Valmarecchia: oltre 165.000 euro per

il primo stralcio di interventi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, inclusa la palestra, della Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria "C. Elkan", Scuola sec. I gr. “Padre Agostino Da Montefeltro” di Sant'Agata Feltria.





Dichiara il Presidente della Provincia Riziero Santi: “Stiamo facendo di tutto - a cominciare dal lavoro degli uffici fino a quello di presenza, discussione e pressione nei tavoli dove si decide, per portare risorse adeguate a finanziare quegli interventi che, in base alla nostra programmazione e alla concertazione con i Comuni, riteniamo indispensabili per rendere più sicuro, più moderno e più bello il nostro sistema scolastico provinciale. Resta moltissimo da fare, ma è in giorni come questo, in cui si sbloccano risorse per 881 mila euro, che abbiamo conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione".