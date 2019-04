Stefania Sabba: ‘A Verucchio si copia lo slogan elettorale... e non è uno scherzo’

Attualità

Verucchio

| 16:22 - 01 Aprile 2019

La lista di Impegno civico per Verucchio il giorno della presentazione con lo slogan in locandina.

Lo premette la stessa sindaca uscente nonché candidata sindaca Stefania Sabba che a prima vista potrebbe apparire come un pesce d’aprile. Invece è tutto vero. In una campagna già abbastanza calda spunta pure lo “scippo” dell’hastag elettorale. A “denunciarlo” in una nota a firma Impegno Civico per Verucchio è la prima cittadina dopo che lo slogan è spuntato anche ai gazebo del rivale Roberto Baschetti di Immagina Verucchio.

"#lepersonepossono. Per la lista Impegno civico per Verucchio non è uno slogan ma un metodo di lavoro, percorso e fine, forma e sostanza allo stesso tempo. Un chiaro cambio di passo: sono le persone ad essere protagoniste del proprio presente e del proprio futuro. Una novità vera in un avvio di campagna elettorale per il resto abbastanza tradizionale, tra bufale, mezze bufale, evidenti falsità da parte di chi, con ogni evidenza, intende limitare la propria partecipazione a questi argomenti - si legge nel comunicato di Impegno civico - Con una divertente eccezione: la lista ‘civica’ di destra di Roberto Baschetti. Che ha pensato bene nei giorni scorsi di cercare una scorciatoia al proprio nulla programmatico copiando letteralmente il claim di Impegno civico per Verucchio. Proprio così: improvvisamente ai banchetti della ‘civica’ con vista a destra, come una rondine (anzi, un corvo) a primavera, è comparso un #lepersonepossonocambiare. Sembra un pesce d’aprile ma non lo è: ricalcare proposte programmatiche è quasi consuetudine in una campagna elettorale, ma addirittura uno slogan ha pochi precedenti. Non chiederemo i diritti d’autore, caro Baschetti, ma almeno fatti perdonare con due pentimenti: autodichiarati re del ‘copia/incolla per il 2019’ e, se proprio devi, fai una piccola aggiunta al tuo nuovo motto…#lepersonepossonocambiareslogan. Questo, ad occhio, pare molto più azzeccato".- Martedì 2 aprile alle 21: presentazione della lista alla Sala Comunale di Pieve Corena- Martedì 16 aprile alle 21: presentazione della lista alla Sala Dott. Magnani a Verucchio- Lunedì 29 aprile alle 21: presentazione della lista al ristorante Zaganti a Ponte VerucchioSabato 6 aprile appuntamento in Piazza Europa al Gazebo.