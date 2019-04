Giovedì 4 aprile la prossima seduta del consiglio comunale di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:26 - 01 Aprile 2019

Consiglio comunale a Santarcangelo, foto di repertorio.

Giovedì 4 aprile alle 18.30 nella sala “Maria Cristina Garattoni” è convocato il consiglio comunale di Santarcangelo. La seduta sarà aperta dall’approvazione del regolamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.



Dopo i preliminari di seduta, sarà presentata la variazione da apportare al bilancio di previsione 2019/2021. A seguire saranno presentate la controdeduzione alle riserve e alle osservazioni e l’approvazione del Piano delle attività estrattive, secondo le disposizioni della legge regionale n. 20/2000. Il consiglio sarà chiamato a esprimersi sull’approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della funzione sismica – in attuazione della legge regionale n. 19/2008 – con i Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello e Verucchio.



A seguire verrà illustrato il nuovo regolamento per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria e il rinnovo dello schema di convenzione per il servizio associato di statistica e del relativo ufficio unico di Vallata. Sarà poi presentata la fidejussione solidale a favore dell’istituto per il credito sportivo di Roma nell’interesse dell’associazione sportiva dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni. Il consiglio terminerà con l'espressione rispetto all’adesione al manifesto della comunicazione non ostile per la pubblica amministrazione.



