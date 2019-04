Ciclismo: Velo Club Cattolica, buona la prima a Sant’Elpidio a Mare

Sport

Cattolica

| 15:20 - 01 Aprile 2019

Esordienti Velo Club Cattolica.

Tutti aspettavano lo sprint di Matteo Valentini, ed invece è spuntato Francesco Scaramucci. Il 14enne in forza al Velo Club Cattolica ha colto un positivo quarto posto nella prima stagionale a Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, nella gara degli Esordienti 2° anno vinta dall’umbro Samuele Scappini della Nestor Sea Marsciano. I diesse Alessandro Ubaldini e Mattia Verni hanno quindi scoperto di avere ben due assi nella manica dai quali aspettarsi una buona stagione. Purtroppo l’altro giallorosso Valentini è caduto nei primissimi metri di gara, insieme ad altri corridori tra cui i compagni Paolo Arcolin e Michael Carletti.

Tra i primo anno, atleti di 13 anni, prestazione tutto sommato positiva per Pietro Tintoni, che ha terminato in gruppo all’esordio nella nuova categoria. A terra, senza conseguenze, Federico Mazza.

Sabato 6 aprile, a Cesenatico, debutteranno i Giovanissimi (7-12 anni) allenati da Massimo Casadei, Matteo Magnani e Chiara Rainone. Ma domenica 7 aprile sarà il grande giorno del 19° Gran Premio Colli Marignanesi: la partenza dei circa 160 juniores è prevista alle ore 14.30 da San Giovanni in Marignano, con arrivo intorno alle 17. In settimana verrà presentata la startlist ufficiale.



FORMAZIONE GIOVANISSIMI



G1: Cecchini Carlotta, Sigilli Alberto, Mattoscio Flavio, Gambini Giovanni, Tsvetanov Koev Alex, Chiurcci Serghei.

G2: Ferretti Andrea, Vanzini Thomas, Zecchini Francesco.

G3: Gennari Azzurra, Muccioli Viola.

G4: Pritelli Federico, Casadei Diego.

G5: Cecchini Lorenzo, Montanari Andrea, Tintoni Giacomo, Iacubino Giacomo, Rossi Simone.

G6: Gennari Martina.



FORMAZIONE ESORDIENTI



Primo anno: Federico Mazza, Pietro Tintoni.

Secondo anno: Paolo Arcolin, Michael Carletti, Francesco Scaramucci, Matteo Valentini.